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Путин после парада посмотрел новый корпус Нахимовского училища

15:33
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

Президент Владимир Путин после парада ВМФ в Петербурге осмотрел здание нового корпуса Нахимовского училища. Глава государства ознакомился с работой учебных классов, а также оценил условия проживания курсантов.

Президент России Владимир Путин после парада ВМФ осмотрел здание нового корпуса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Преподаватели подробно рассказали главе государства о новом оборудовании и возможностях для обучения курсантов. Путин также посмотрел из окна нового корпуса на обустроенные спортивные площадки и зашел в одно из помещений, где во время обучения живут нахимовцы.

Перед выходом главу государства попросили расписаться на картине, где изображено учебное учреждение. "Поздравляю всех нахимовцев с выбором жизненного пути", - написал Путин.

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