Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 13

В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Погибли как минимум 13 человек, еще 40 получили ранения. Россиян, по предварительным данным, нет среди пострадавших.

Россиян нет среди пострадавших от землетрясения в Индонезии, сообщил предварительные данные агентству РИА Новости советник-посланник, временный поверенный в делах России в Индонезии Олег Копылов.

"Мы запросили в установленном порядке спасательные службы Индонезии на предмет информации о возможных пострадавших российских гражданах. Но, по предварительной информации, российских граждан нет. Продолжаем выяснять", - сказал он.

Стихийное бедствие ранее обрушилось на густонаселенный остров Ломбок, на котором расположен активный вулкан Ринджани. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности - на глубине семи с половиной километров. После основного удара последовало как минимум 11 афтершоков.

Погибли как минимум 13 человек, еще 40 получили ранения. В восточной части острова разрушены десятки домов, во многих районах отсутствует электричество. Под завалами до сих пор могут оставаться люди, проводится спасательная операция.