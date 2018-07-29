Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг популярности французского президента Эмманюэля Макрона упал до рекордно низкого значения на фоне скандала с избиением манифестанта сотрудником Елисейского дворца. По данным опроса Французского института изучения общественного мнения, деятельностью Макрона на посту президента удовлетворены лишь 39% граждан Франции.

Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до рекордных 39% после скандала с его помощником Александром Беналля, передает Reuters со ссылкой на результаты опроса Французского института изучения общественного мнения.

До этого самый низкий рейтинг Макрона фиксировался в летом 2017 года и в июне 2018 года - 40%.

Беналля во время протестов 1 мая 2017 года вышел на демонстрацию и избил одного из митингующих. Позже его поместили под стражу. По делу также арестованы трое полицейских.