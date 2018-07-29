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Три девушки зарезали своего отца в Москве

16:45
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

Три девушки в Москве убили своего отца. Они признали вину свою вину на допросе, сообщили в СК. Дочери убитого пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с мужчиной, так как он долгое время причинял им "моральные страдания". Подробности этой жестокой расправы пока не приводятся.

Три девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет зарезали своего отца на северо-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Тело 57-летнего убитого нашли 27 июля на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе. Подозреваемых – трех дочерей мужчины - задержали на следующий день.

В ходе допроса девушки признали вину. "Они пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий", - говорится в сообщении на сайте СК по Москве.

Девушкам предъявлено обвинение. Решается вопрос об их аресте. Подробности дела пока не приводятся.

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