Собянин: реконструкция магистралей увеличивает пропускную способность до 30%

Реконструкция магистралей увеличивает их пропускную способность на 25-30%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. При разработке проектов работа ведется не только с регулирующими земельные отношения структурами, но и с автомобилистами, а также жителями столицы, подчеркнул он.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкция магистралей в столице улучшает их пропускную способность на 25-30%.

"Каждая развязка, каждая реконструкция магистрали дает 25-30%, а то и в два раза увеличивает возможности проезда транспорта, в том числе и общественного", - цитирует его АГН "Москва".

По его словам, при разработке проектов работа ведется не только с представителями коммунальных служб и регулирующими земельные отношения структурами, но и с автомобилистами, а также жителями столицы.

Собянин также рассказал, что столичная программа "Мой район" направлена на развитие инфраструктуры с учетом пожеланий местных жителей. "Поэтому по типу того, как мы занимались "Моей улицей", будем заниматься программой "Мой район". В каждом районе своя проблема, своя изюминка, свои требования, свои желания", - сказал он.