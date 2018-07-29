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На параде ВМФ в Петербурге впервые прошел корабль-робот

17:44
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

На параде ВМФ в Петербурге впервые прошел корабль-робот. Безэкипажный катер входит в состав противоминных средств корабля "Александр Обухов".

В военно-морском параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге принял участие корабль-робот, передает телеканал "Звезда".

Безэкипажный катер входит в состав противоминных средств головного корабля проекта 12700 "Александр Обухов".

Ранее президент России Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ сообщил, что флот по итогам этого года получит 26 новых кораблей, катеров и судов.

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