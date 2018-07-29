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Эрдоган выступил за присоединение Турции к БРИКС

18:21
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не возражал бы против вступления его страны в БРИКС. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в ЮАР, не исключил расширение группы в ближайшее время.

Турция могла бы присоединиться к БРИКС. Об этом во время недавнего визита в Йоханнесбург на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) заявил Реджеп Эрдоган.

"В особенности, Китай заявляет, что выступает за расширение. Я увидел, что все они обдумывают вопрос о включении других стран в свою платформу. Они не против этого", - цитирует "Интерфакс" выдержки из интервью турецкого лидера газете Hurriyet.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, расширять БРИКС пока не планируется, при этом такой вариант развития событий в недалеком будущем не исключается.

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