Трамп пригрозил заблокировать работу правительства

Работа американского федерального правительства будет заблокирована в случае, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который, в частности, включает в себя пункт о строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в твите президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп приостановит работу федерального правительства в случае, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ.

"Я буду готов закрыть правительство, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ", - написал американский лидер в Twitter.

Трамп в очередной раз заявил о необходимости ликвидировать систему лотереи в вопросе иммигрантов и ввести систему, которая основывается "на заслугах". "В нашу страну должны приезжать достойные люди", - указал президент США в своем твите.

Строительство стены на границе с Мексикой (этот пункт входит в законопроект об охране границ) - ключевое предвыборное обещание Трампа. Глава Белого дома считает, что ограждения помогут значительно снизить нелегальную миграцию. Сам проект должна оплатить мексиканская сторона, настаивает президент.

В прошлый раз работа американского правительства была заблокирована в начале 2018 года из-за того, что Конгресс вовремя не сумел договориться о продлении финансирования.