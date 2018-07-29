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Гигантская панда Цао-Цао родила близнецов

19:10
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

В китайском центре изучения и разведения бамбуковых медведей - двойное пополнение. Гигантская панда Цао-Цао родила близнецов.

Детёныши оказались разного пола. Первым на свет появился мальчик - весом чуть более 200 граммов. Затем родилась панда-девочка. Специалисты взяли её под особое наблюдение, поскольку крохотный медвежонок весил всего лишь 84 грамма, передает "ТВ Центр".

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо и охотно принимают пищу. Китайский центр практикует скрещивание диких панд с их сородичами, которые живут в неволе. Такая методика даёт положительные результаты.

Всего за несколько лет Цао-Цао родила 9 детёнышей. Бамбуковые медведи находятся под угрозой исчезновения, и рождение близнецов эксперты считают настоящим чудом. Всего в природе живёт около полутора тысяч гигантских панд, ещё 500 - в специальных центрах разведения.

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