Более 73 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту

Более 73 тысяч беженцев вернулись в пригород Дамаска Восточную Гуту, которую недавно освободили от боевиков. Об этом сообщили в нашем Минобороны. Под контролем незаконных формирований остается провинция Идлиб - мирные граждане могут покинуть эту территорию только по гуманитарному коридору, организованному российскими военными.

Северная провинция Идлиб в основе своей пока под контролем боевиков. Местных жителей такое соседство не радует. Уже несколько лет они пытаются выбраться из опасной зоны. И вот теперь такая возможность появилась, передает "ТВ Центр".

Российские военные близ посёлка Абу-эд-Духур организовали гуманитарный коридор. Боевики отпускают только стариков, женщин и детей. С собой можно взять, сколько сможешь увезти. Люди пытаются собрать все свои нехитрые пожитки. Единственное условие - никакого оружия. Перед началом движения по коридору - тщательная проверка.

"Были случаи, когда мой прибор реагировал на металлические предметы, спрятанные в мешках или одежде. Люди пытались вывезти ножи или даже огнестрельное оружие", - рассказал сапер сирийских правительственных войск Худам Танкер.

Но такие случаи - большая редкость. В основном, едут с тем, что действительно принесёт пользу на новом месте. Например, кто-то гонит с собой стадо баранов. Специалисты филиала центра по приему и размещению беженцев вместе с сирийскими властями организовали для выходящих по коридору мирных жителей настоящий паспортный стол. Здесь можно восстановить документы.

Кроме того, здесь же проверка по сирийским государственным базам данных. Ещё один способ выявить из толпы тех, у кого проблемы с законом. Обязательный медосмотр всех детей и их родителей. Проблемы со здоровьем - почти у каждого.

"Основная масса, с чем мы сталкиваемся - это кожная патология, органы дыхания. Сейчас осмотрено 100 процентов детей. Также осмотрены мамочки, им даны рекомендации по уходу, все получили достойную помощь, обеспечены медикаментами на первое время", - сообщил старший офицер отдела медицинского обеспечения российского Центра примирения враждующий сторон в Сирии Алексей Пикулев.

Только за один день работы в Абу-эд-Духуре съёмочной группы "ТВ Центра" по коридору вышли почти полтысячи человек. Всего же за пять месяцев работы перехода - более 25 тысяч. Уже на мирной стороне людей ожидает горячее питание. Маленькие дети к такому рациону не привыкли. Гречка с мясом им не знакома. Остаётся догадываться, что было у них на обед по ту сторону гуманитарного коридора.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", провинция Идлиб, Сирия.