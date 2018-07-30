В ОБСЕ назвали условия посещения Крыма

В делегации Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявили, что собираются посетить Крым. Однако для этого должен быть соблюден ряд условий – приглашение Киева и содействие властей полуострова, чтобы добраться с территории Украины.

Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова приехать в Крым. Об этом "Известиям" рассказали в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Между тем, как отметили в организации, для визита им требуется предварительное приглашение Киева и содействие действующих крымских властей для обеспечения допуска с территории Украины.

Россия приветствует посещение Крыма международными наблюдателями. "Мы много раз говорили, что готовы принять независимых экспертов, и приглашаем все международные организации посетить Крым. Но без России приехать на полуостров не получится. Некоторые получают украинскую визу и с ее помощью пытаются попасть сюда, тем самым недвусмысленно давая понять, что Крым якобы принадлежит Украине. Крым — территория России. Следовательно, приехать на полуостров, не обговорив этот вопрос с Москвой, невозможно", - заявил постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

16 июля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин заявил, что позиция американского президента по Крыму "известна", но у Москвы "другая точка зрения" и для нее "этот вопрос закрыт".