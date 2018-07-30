Отчисленных с военных кафедр студентов призовут в армию

Минобороны России разработало новый порядок обучения студентов на военных кафедрах в гражданских вузах. Это касается будущих сержантов и старшин, солдат и матросов запаса, которых после реформы военных кафедр будут, как и офицеров, готовить в специальных учебных центрах. В случае отчисления, им придется идти в армию по призыву.

Студенты, которых отчислят с военных кафедр гражданских вузов, не смогут там восстановиться. Они будут обязаны идти в армию по призыву, пишет газета "Известия".

Согласно новому порядку обучения студентов, разработанному Минобороны, военные кафедры будут преобразованы в военные учебные центры. Для поступления в них нужно будет заключать договор с оборонным ведомством.

В центрах будут готовить офицеров, а также сержантов и старшин запаса.

Также ужесточатся требования к студентам на военных кафедрах. Их могут отчислить не только за неуспеваемость, но и за прогулы, а также за наличие второго гражданства, родственников, проживающих за границей, и недвижимости за рубежом. Это считается препятствием для допуска к гостайне.

Эксперты отмечают, что более суровые требования заставят студентов серьезнее относиться к учебе.