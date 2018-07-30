Латвийский депутат призвал раздробить Россию на несколько частей

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию следует разделить на несколько частей. Тогда, по мнению парламентария, в Европе установится мир на многие годы.

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс в своем Twitter заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". По его словам, это принесет спокойствие в европейские страны, передает "Газета.Ru".

"Только тогда, когда Россия распадётся на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", — отметил парламентарий.

20 июня представители МИД России вручили руководителю латвийской дипломатической миссии в Москве список его соотечественников, которым запрещен въезд в Россию. Присутствующие в "стоп-листе", по заявлению МИД, занимают "открыто русофобские позиции" и выступают за "сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства".