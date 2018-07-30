Жертвами пожара в Сочи стали восемь человек

В результате пожара в деревянном доме в Сочи погибли восемь человек. Возгорание произошло в здании на улице Просвещения. Пострадали три человека.

Жертвами пожара в деревянном доме в Сочи стали восемь человек. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"В результате пожара в деревянном доме на улице Просвещения погибли восемь человек, трое пострадали", - сказал он.

По его словам, госпитализированы трое пострадавших, среди них 16-летний подросток. В настоящее время пожар потушен. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.