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В Москве до конца недели ожидается комфортная летняя погода

09:22
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду в столице до конца недели. По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха составит не более 25-28 градусов.

В столице до конца недели ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос". 

По его данным, в понедельник температура воздуха составит 23-25 градусов, во вторник - 25-27 градусов. До конца недели столбики термометров не поднимутся выше 25-28 градусов.

"По ночам температура воздуха опускаться будет до 14-17 градусов. При этом, можно уверенно говорить о том, что погода в столице будет без осадков, то есть очень комфортная летняя погода", - сообщили в центре погоды. 

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