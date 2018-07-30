Издатель New York Times попросил Трампа прекратить нападки на СМИ

Дональд Трамп разразился новой порцией неприятных эпитетов в адрес американской прессы и политиков. Средства массовой информации он назвал врагами народа. Всё потому, что работу администрации США они освещают в негативном ключе.

Трамп наносит серию ударов. Досталось всем. Сначала он пообещал остановить работу правительства, если демократы не поддержат строительство стены на границе с Мексикой. А затем обрушился на прессу - по его мнению, "враги народа" - так он назвал некоторые издания - распространяют слишком много фейковых новостей. Новый издатель New York Times Грегг Сульцбергер после встречи с президентом пригрозил беспорядками в стране, передает "ТВ Центр".

"Я прямо сказал президенту, что считаю, что язык, который он использует, не просто приводит к разобщенности, но и становится все более опасным. Я сказал ему, что, хотя фраза "фейковые новости" является неверной и вредной, меня гораздо больше беспокоит ярлык "врагов народа", который он навешивает на журналистов. Я предупредил, что такая провокационная риторика способствует росту угроз по отношению к журналистам и приведет к насилию", - отметил он.

Больше всех досталось Роберту Мюллеру. Дональд Трамп настаивает, что расследуя российское вмешательство в выборы США, спецпрокурор преследует свои интересы.

"Роберт Мюллер когда-нибудь собирается рассказать о конфликте интересов с президентом Трампом, в том числе те факты, что у нас были очень неприятные и спорные деловые отношения, что я отказал ему в утверждении на должность руководителя ФБР за день до его назначения спецпрокурором и что Коми - его близкий друг?" – написал Трамп в Twitter.

Джеймс Коми - бывший директор ФБР, которого уволил Трамп. Роберт Мюллер стал спецпрокурором сразу же после этой отставки и начал активное расследование вмешательства Москвы в американские президентские выборы и связи России с помощниками нынешнего президента. Подозрения основаны как раз на документах и показаниях того самого Коми - друга Мюллера. На этом Трамп не остановился и обвинил спецпрокурора в излишней симпатии к демократам.

Расследование против Трампа длится уже год, но общественность так и не увидела ни одного доказательства. Зато такая практика борьбы с конкурентами всерьез заинтересовала Брюссель. Глава фракции либералов в Европейском парламенте Ги Верхофстадт заявил, что им нужен свой собственный Мюллер, чтобы определить масштабность российских нападок на европейскую демократию. По его словам, кампанию по очистке интернета и социальных сетей от влияния Москвы начнут в сентябре.

Никита Васильев, "ТВ Центр".