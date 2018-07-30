Севастополь и Ялту свяжет "Комета"

Из Севастополя в Ялту - на подводных крыльях. С 1 августа между городами начнёт курсировать новейшее пассажирское судно "Комета 120М". Корабль оснащён креслами авиационного типа, способен взять на борт 120 человек, развить скорость до 65 километров в час и долгое время находиться в режиме автономного плавания.

Выход в море теперь не просто веселая прогулка или экскурсия. Впервые за 30 лет между двумя крымскими городами Ялтой и Севастополем открывается регулярное сообщение. Комета уже готова выйти в свой первый рейс. Быстроходный теплоход - это не туристическая роскошь, а морское средство передвижения.

Капитанская рубка катера больше напоминает кабину современного самолета. И это отчасти правда. На корпусе судна установлены подводные крылья. Именно благодаря их конструкции оно летит, как комета, а пассажиров при этом не укачивает.

Этот теплоход не плывет по морю, он в буквальном в смысле летит над водой. На высокой скорости подводные крылья кометы как бы приподнимают корпус. Такие суда были хорошо знакомы всем советским туристам, но после распада СССР о регулярных рейсах в Крыму пришлось надолго забыть.

65 километров в час и 120 пассажиров на борту. На комете путь от Ялты до Севастополя займёт не больше двух часов. В обход автомобильных пробок и с крымскими пейзажами за окном.

Отсюда хорошо видны изрезанные скалами морские пейзажи, покрытые зеленью горы и уютные бухты. Вид, который никого оставит равнодушным. Ну и, конечно, именно морской путь самый короткий к крымским достопримечательностям.

В курортный сезон "Комета" будет совершать четыре рейса в сутки. По два раза из Ялты и Севастополя. Пустовать теплоход точно не будет. Билет в одну сторону обойдётся дешевле, чем такси - всего 500 рублей. Регулярное сообщение откроют уже 1 августа.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.