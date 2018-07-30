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Севастополь и Ялту свяжет "Комета"

11:48
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Из Севастополя в Ялту - на подводных крыльях. С 1 августа между городами начнёт курсировать новейшее пассажирское судно "Комета 120М". Корабль оснащён креслами авиационного типа, способен взять на борт 120 человек, развить скорость до 65 километров в час и долгое время находиться в режиме автономного плавания.

Выход в море теперь не просто веселая прогулка или экскурсия. Впервые за 30 лет между двумя крымскими городами Ялтой и Севастополем открывается регулярное сообщение. Комета уже готова выйти в свой первый рейс. Быстроходный теплоход - это не туристическая роскошь, а морское средство передвижения.

Капитанская рубка катера больше напоминает кабину современного самолета. И это отчасти правда. На корпусе судна установлены подводные крылья. Именно благодаря их конструкции оно летит, как комета, а пассажиров при этом не укачивает.

Этот теплоход не плывет по морю, он в буквальном в смысле летит над водой. На высокой скорости подводные крылья кометы как бы приподнимают корпус. Такие суда были хорошо знакомы всем советским туристам, но после распада СССР о регулярных рейсах в Крыму пришлось надолго забыть.

65 километров в час и 120 пассажиров на борту. На комете путь от Ялты до Севастополя займёт не больше двух часов. В обход автомобильных пробок и с крымскими пейзажами за окном.

Отсюда хорошо видны изрезанные скалами морские пейзажи, покрытые зеленью горы и уютные бухты. Вид, который никого оставит равнодушным. Ну и, конечно, именно морской путь самый короткий к крымским достопримечательностям.

В курортный сезон "Комета" будет совершать четыре рейса в сутки. По два раза из Ялты и Севастополя. Пустовать теплоход точно не будет. Билет в одну сторону обойдётся дешевле, чем такси - всего 500 рублей. Регулярное сообщение откроют уже 1 августа.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.

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Пассажирское судно "Комета 120М"
Пассажирское судно "Комета 120М"
Пассажирское судно "Комета 120М"
Пассажирское судно "Комета 120М"
Судно "Комета"
Судно "Комета"
Пассажирское судно "Комета 120М"
Пассажирское судно "Комета 120М"
Пассажирское судно "Комета 120М"
Пассажирское судно "Комета 120М"
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