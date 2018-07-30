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Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Ярослава Воротова

12:00
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 10-летнего Ярослава Воротова. Уже почти год ребёнок борется с болезнью. У мальчика - анемия Фанкони. Позади - десятки мучительных процедур, переливание крови и пересадка костного мозга. Сейчас Ярославу необходима повторная операция. Для этого требуется почти два миллиона рублей.

Ярославу Воротову уже десять лет. Но в семье его с любовью называют Лялькой. Потому что из-за болезни - анемии Фанкони - он немного меньше своих сверстников, передает "ТВ Центр".

В феврале Ярославу сделали пересадку костного мозга. Это единственный способ остановить развитие болезни. Но трансплантат не прижился. Такое редко, но бывает. Поэтому впереди у Ярика - повторная операция.

Ярослав любит рисовать машины. Мечтает, когда вырастет, стать водителем фуры, чтобы развозить людям вкусные фрукты. И очень скучает по своей сестре Жене и кошке Маше.

Сейчас так мечтает обнять свою кошку, что все эмоции выплескивает на бумагу. Написал большой рассказ о своей пушистой любимице и за это получил в награду в школе при больнице - интересные книги. А вот от мыслей про сестру у сильного духом Ярослава наворачиваются слезы. Совсем недавно Жене разрешили на пару дней приехать в больницу. На память о встрече - рисунки от сестры в блокноте.

Все вокруг удивляются стойкости и выносливости Ярослава. Раз в три дня ему делают переливание тромбоцитов. Немного реже - крови. А он продолжает улыбаться и не сидит на месте.

Единственный шанс на излечение - повторная пересадка костного мозга. "Шансы, безусловно, есть, и мы с оптимизмом смотрим на повторное лечение, на повторный этап терапии. Надеемся, что все будет неплохо. Именно для этого подбирался повторно другой донор. И мы собственно эту ситуацию, безусловно, анализировали и подготовились к ней, для того чтобы дать шанс Ярославу. Чтобы все было хорошо", - рассказал заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток № 2 НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Дмитрий Балашов.  

У такого доброго мальчика, как Ярослав, по-другому и быть не может. Но чтобы все получилось, нужны деньги на повторную активацию международного донора. Это - один миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей. Сам Ярослав не любит говорить, что болеет. Ему больше нравится формулировка, что у него просто нет крови. Помочь восстановить кроветворную систему ребенка может каждый. Для этого нужно отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

Екатерина Гоголева, Александр Савин, "ТВ Центр".

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11 Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Ярослава Воротова
11 Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Ярослава Воротова
Ярослав Воротов
Ярослав Воротов
Ярослав Воротов
Ярослав Воротов
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