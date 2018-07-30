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Новый учебник географии на Украине привел в ужас депутата Рады

09:41
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Новый учебник географии для восьмого класса на Украине оказался раскритикован в Сети. В частности, он привел в ужас депутата Верховной рады Вадима Рабиновича. По его словам, новую страну власти пытаются строить "за счет бреда", который внушается детям.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович признался, что пришел в ужас, когда увидел новый украинский учебник по географии для восьмого класса. Об этом пишет "Газета.Ru".

"Мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям", — сказал парламентарий.

Он добавил, что большая часть материалов в учебнике является бредом.

В частности, никакой критики не выдерживают утверждения в учебнике про "достижения Украины в космосе".

До этого новый украинский учебник географии высмеяли пользователи социальных сетей.

Авторы учебника утверждают, что современное территориальное состояние Украины сохранялось на протяжении тысячелетий.

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