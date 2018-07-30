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Токио выступает за проведение встречи лидеров Японии и КНДР

10:48
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил о необходимости проведения встречи японского премьера Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына. По его словам, состоявшиеся переговоры глав Северной Кореи и США должна пробить "скорлупу взаимного недоверия".

Премьер-министру Японии Синдзо Абэ необходимо встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на японского министра иностранных дел Таро Кано. 

"Если такие переговоры все-таки состоятся, я считаю, что они должны поспособствовать всеобъемлющему решению проблемы похищения японских граждан и ракетно-ядерной проблемы", - сказал он.

Дипломат особо подчеркнул необходимость решения проблемы похищения японских граждан. По его словам, Токио необходимо вынудить Пхеньян принять решение о возвращении граждан Японии на родину.

Министр отметил важность состоявшегося в Сингапуре саммита глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По его словам, эта встреча позволит осуществить прорыв в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. 

"Дональд Трамп избрал новый подход, а именно, выстраивая доверительные отношения, разделить светлое будущее после ядерного разоружения и побудить Северную Корею к действиям. Это должно пробить скорлупу взаимного недоверия и осуществить прорыв", - заявил дипломат.

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