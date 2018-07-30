ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три сестры нанесли отцу 36 ударов ножом в Москве

10:57
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Три сестры жестоко убили 57-летнего отца на северо-востоке Москвы. Они нанесли ему 36 ударов ножом. Подозреваемые задержаны.

В Москве задержаны три сестры по подозрению в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна. Инцидент произошел на северо-востоке столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, убийство произошло вечером 27 июля в трехкомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе, в доме №56.

Специалисты установили, что 17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян ударила отца ножом не менее 35 раз в область шеи и тела. 18-летняя Ангелина Хачатурян нанесла не менее 10 ударов по голове. 19-летняя Кристина Хачатурян распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика. Затем она взяла из рук Марии нож и ударила мужчину в сердце.

Впоследствии в столичную больницу обратилась Кристина Хачатурян. Она заявила, что отец ранил ее ножом. У девушки диагностировали колото-резаную рану бедра, ушибы бедра и предплечья.

Прибывшие на место происшествия следователи изъяли из квартиры нож, четыре сотовых телефона, блок видеорегистратора из автомобиля, шкатулку с таблетками, молоток, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, 16 патронов, пневматический пистолет и пневматический револьвер.

Все три сестры задержаны. 30 июля следствие ходатайствует об аресте девушек.

Ранее стало известно, что на допросе задержанные сестры признали вину. Они заявили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время морально их истязал. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100