Три сестры нанесли отцу 36 ударов ножом в Москве

Три сестры жестоко убили 57-летнего отца на северо-востоке Москвы. Они нанесли ему 36 ударов ножом. Подозреваемые задержаны.

В Москве задержаны три сестры по подозрению в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна. Инцидент произошел на северо-востоке столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, убийство произошло вечером 27 июля в трехкомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе, в доме №56.

Специалисты установили, что 17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян ударила отца ножом не менее 35 раз в область шеи и тела. 18-летняя Ангелина Хачатурян нанесла не менее 10 ударов по голове. 19-летняя Кристина Хачатурян распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика. Затем она взяла из рук Марии нож и ударила мужчину в сердце.

Впоследствии в столичную больницу обратилась Кристина Хачатурян. Она заявила, что отец ранил ее ножом. У девушки диагностировали колото-резаную рану бедра, ушибы бедра и предплечья.

Прибывшие на место происшествия следователи изъяли из квартиры нож, четыре сотовых телефона, блок видеорегистратора из автомобиля, шкатулку с таблетками, молоток, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, 16 патронов, пневматический пистолет и пневматический револьвер.

Все три сестры задержаны. 30 июля следствие ходатайствует об аресте девушек.

Ранее стало известно, что на допросе задержанные сестры признали вину. Они заявили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время морально их истязал. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.