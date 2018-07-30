Следствие оказалось бессильно разгадать тайну пропавшего в 2014 году Boeing

Руководитель следственной группы из Малайзии Кок Су Чон заявил, что эксперты так и не смогли определить реальную причину исчезновения лайнера MH370 Malaysia Airlines в 2014 году. Специалисты выяснили только, что перед исчезновением самолет резко взял обратный курс, перейдя на ручное управление.

Следственная группа из Малайзии так и не смогла определить реальную причину исчезновения лайнера MH370 Malaysia Airlines в 2014 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британское издание The Guardian.

В понедельник доклад о расследовании исчезновения самолета на пресс-конференции в Куала-Лумпуре представил руководитель следственной группы Кок Су Чон.

Он заявил, что в ходе расследования специалисты сначала сосредоточились на изучении личности пилота авиалайнера. Они считают, что к трагедии могли привести его действия. Но Кок Су Чон подчеркнул, что 53-летний пилот имел большой опыт полетов, а проблем с психикой у него не было.

Следствию удалось выяснить, что перед исчезновением самолет резко взял обратный курс, перейдя на ручное управление. При этом, Кок Су Чон заявил, что разворот был осуществлен не из-за каких-либо аномалий в работе механической системы.

Тем не менее, глава следственной группы подчеркнул, что "нет данных в поддержку версии о том, что MH370 был взят под контроль с помощью некого дистанционного управления".

Boeing-777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года. Он исчез спустя час после взлета. На борту находились 239 человек, включая двух пилотов. Это 53-летний Захари Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул.

Спустя три года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера. Общая стоимость операции за три года составила 160 миллионов долларов.

В январе этого года малайзийские власти приняли предложение компании Ocean Infinity, базирующейся в США, продолжить поиски самолета в течение трех месяцев, но они тоже не привели ни к каким результатам.