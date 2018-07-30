В результате аварии с участием такси на Калужском шоссе погиб человек

В результате ДТП с участием такси погиб один человек, еще двое пострадали. Авария произошла на Калужском шоссе в ТиНАО.

В результате ДТП с участием автомобиля такси на Калужском шоссе погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На 58 километре Калужского шоссе произошло лобовое столкновение автомобилей Renault и машины службы такси. В такси двое человек пострадали, в Renault один человек погиб", - рассказал он.

Ранее пресс-служба департамента столицы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщила, что после столкновения машин на 58 километре Калужского шоссе пострадали три человека. Травмированную женщину эвакуировал в больницу санитарный вертолет.