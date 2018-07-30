Представитель Кобзона рассказала о состоянии артиста

В состоянии депутата Госдумы Иосифа Кобзона нет "изменений в худшую сторону". Об этом рассказала пресс-секретарь народного артиста СССР Варвара Виноградова.

Пресс-секретарь народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Варвара Виноградова рассказала о его состоянии.

По ее словам, в "нет никаких изменений в худшую сторону", передает РИА Новости.

Ранее сестра народного артиста СССР Гелена опровергла информацию о том, что ее брат впал в кому. Она призвала СМИ не распространять недостоверную информацию.

Так она прокомментировала информацию об экстренной госпитализации Кобзона. По ее словам, депутат Госдумы находится на плановом лечении, а сообщения ряда СМИ заставили волноваться его родственников и друзей.

Однако источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что первый замглавы комитета нижней палаты парламента по культуре находится в стабильно тяжелом состоянии.