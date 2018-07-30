Напавший на полицейского в Москве юноша назвал свой поступок внезапным

Юноше, который напал с ножом на сотрудника полиции 27 июля, предъявлено обвинение. В ходе допроса он отметил, что напал на полицейского из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему".

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве предъявили обвинение 17-летнему подростку, который напал на сотрудника полиции 27 июля. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по столице.

"В ходе допроса юноша пояснил, что напал на полицейского по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему", - говорится в сообщении.

Его обвиняют в совершении преступления по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Теперь следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

Инцидент с нападением произошел 27 июля 2018 года в центре Москвы на улице 1-я Брестская, дом №33. Сотрудник полиции, находившийся при исполнении своих служебных обязанностей, получил несколько ударов ножом в область туловища. Нападавший скрылся с места происшествия. Позднее его задержали.

Полицейского доставили в больницу. Он находится в стабильно тяжелом состоянии.

СМИ узнали, что потерпевший является командиром взвода по охране посольств и консульств. Он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову и лицо. Предварительно, нападавший - уроженец Чечни 2000 года рождения.