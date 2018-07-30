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НОВОСТИ

В Морозовской больнице внедряются новейшие технологии

15:32
  • понедельник
  • 30 июля 2018

В понедельник в Морозовской больнице показали, на что способны самые современные инновационные технологии.

Как работает сеть связи нового поколения, можно было увидеть на интерактивном стенде - на оборудования для дистанционного УЗИ, а также прототипе последней разработки для автоматизированных генетических исследований.

Новый формат лечения становится реальностью. А передача видеосигнала с минимальной задержкой позволит столичным медикам консультировать своих коллег в режиме реального времени, где бы они ни находились.

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Новейшие технологии В Морозовской больнице
Новейшие технологии В Морозовской больнице
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