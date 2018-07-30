В Морозовской больнице внедряются новейшие технологии

В понедельник в Морозовской больнице показали, на что способны самые современные инновационные технологии.

Как работает сеть связи нового поколения, можно было увидеть на интерактивном стенде - на оборудования для дистанционного УЗИ, а также прототипе последней разработки для автоматизированных генетических исследований.

Новый формат лечения становится реальностью. А передача видеосигнала с минимальной задержкой позволит столичным медикам консультировать своих коллег в режиме реального времени, где бы они ни находились.