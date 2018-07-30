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Завершается строительство станции метро "Мичуринский проспект"

15:04
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Строители заканчивают сооружение первой полуподземной станции московского метро "Мичуринский проспект". Одна из её стен будет глухой, а другая - стеклянной. Находясь на станции, пассажиры смогут любоваться зелёным парком.

Строительные работы выходят на финишную прямую. Кое-где еще слышен шум циркулярных пил и стук молотков. Но облицовка и основные работы уже завершены, передает "ТВ Центр".

"Станция находится в высокой степени готовности, идут пусконаладочные работы, комплексные испытания систем противопожарной безопасности. Если говорить о внешнем облике, то нам осталось смонтировать архитектурное освещение на фасадах станций и ждем тестовый поезд", - сообщила руководитель пресс-службы компании-подрядчика  Ливия Царёва.

Еще не успела открыться, а уже стала единственной в своем роде первая полуподземная станция московского метрополитена. Звучит необычно. На самом деле, все дело в уникальной ступенчатой постройке - связано это с перепадом высот вдоль магистрали. На платформе одна стена традиционно глухая, а вот вторая - стеклянная. Там сооружают смотровую площадку, где можно будет релаксировать, глядя на зеленую парковую зону.

Необычен и дизайн станции "Мичуринский проспект". Посвящена она известному российскому биологу и селекционеру Ивану Мичурину. Вот и в оформлении - цветущие сады, с яблонями и грушами. Цветы здесь не только на стенах, но и на колоннах. Более того, они частично облицованы антивандальным покрытием. На нем не остается ни следов, ни царапин.

"Мичуринский проспект" - станция в составе нового участка Калининско-Солнцевской линии метро. Пока на этом отрезке конечная - "Раменки". Продолжения ветки на юг ждут десятки тысяч жителей, которые наконец получат метро в шаговой доступности. А в будущем "Мичуринский проспект" станет пересадочным узлом с одноименной станцией Большой кольцевой линии метро. Темпы строительства московской подземки поражают.

Работы на "Мичуринском проспекте" ведутся фактически в круглосуточном режиме. Новую станцию планируют открыть в начале сентября.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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Строительство станции метро "Мичуринский проспект"
Строительство станции метро "Мичуринский проспект"
Строительство станции метро "Мичуринский проспект"
Строительство станции метро "Мичуринский проспект"
Станция метро "Мичуринский проспект"
Станция метро "Мичуринский проспект"
Станция метро "Мичуринский проспект"
Станция метро "Мичуринский проспект"
Строительство станции метро "Мичуринский проспект"
Строительство станции метро "Мичуринский проспект"
Станция метро "Мичуринский проспект"
Станция метро "Мичуринский проспект"
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