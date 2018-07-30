Завершается строительство станции метро "Мичуринский проспект"

Строители заканчивают сооружение первой полуподземной станции московского метро "Мичуринский проспект". Одна из её стен будет глухой, а другая - стеклянной. Находясь на станции, пассажиры смогут любоваться зелёным парком.

Строительные работы выходят на финишную прямую. Кое-где еще слышен шум циркулярных пил и стук молотков. Но облицовка и основные работы уже завершены, передает "ТВ Центр".

"Станция находится в высокой степени готовности, идут пусконаладочные работы, комплексные испытания систем противопожарной безопасности. Если говорить о внешнем облике, то нам осталось смонтировать архитектурное освещение на фасадах станций и ждем тестовый поезд", - сообщила руководитель пресс-службы компании-подрядчика Ливия Царёва.

Еще не успела открыться, а уже стала единственной в своем роде первая полуподземная станция московского метрополитена. Звучит необычно. На самом деле, все дело в уникальной ступенчатой постройке - связано это с перепадом высот вдоль магистрали. На платформе одна стена традиционно глухая, а вот вторая - стеклянная. Там сооружают смотровую площадку, где можно будет релаксировать, глядя на зеленую парковую зону.

Необычен и дизайн станции "Мичуринский проспект". Посвящена она известному российскому биологу и селекционеру Ивану Мичурину. Вот и в оформлении - цветущие сады, с яблонями и грушами. Цветы здесь не только на стенах, но и на колоннах. Более того, они частично облицованы антивандальным покрытием. На нем не остается ни следов, ни царапин.

"Мичуринский проспект" - станция в составе нового участка Калининско-Солнцевской линии метро. Пока на этом отрезке конечная - "Раменки". Продолжения ветки на юг ждут десятки тысяч жителей, которые наконец получат метро в шаговой доступности. А в будущем "Мичуринский проспект" станет пересадочным узлом с одноименной станцией Большой кольцевой линии метро. Темпы строительства московской подземки поражают.

Работы на "Мичуринском проспекте" ведутся фактически в круглосуточном режиме. Новую станцию планируют открыть в начале сентября.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".