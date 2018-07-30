ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин провел очередную встречу с избирателями в качестве кандидата в мэры

12:48
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Кандидат на пост мэра столицы Сергей Собянин в понедельник провел встречу с коллективом технопарка "Строительный". По его словам, очень важно, чтобы на месте будущей жилой недвижимости создавались и рабочие места.

Сергей Собянин 30 июля провел очередную встречу с избирателями в качестве кандидата в мэры. Он встретился с коллективом технопарка "Строительный".

"Хотел сказать вам спасибо за Москву. Компания очень хорошая, качественная, участвует в городских программах. Вообще строительная отрасль Москвы одна из самых крупнейших. Каждый год сдаем около 9 млн кв. м, не только жилье, но и детские сады, школы, спортивные объекты, коммерческие объекты, офисы, многофункциональные центры и технопарки, как тот, в котором мы находимся с вами", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Мэр добавил, что Москва всегда поддерживала и будет поддерживать новое современное инновационное производство, которое должно украшать столицу.

Новости по теме
Встреча кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина с коллективом технопарка "Строительный"
Встреча кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина с коллективом технопарка "Строительный"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100