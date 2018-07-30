Собянин провел очередную встречу с избирателями в качестве кандидата в мэры

Кандидат на пост мэра столицы Сергей Собянин в понедельник провел встречу с коллективом технопарка "Строительный". По его словам, очень важно, чтобы на месте будущей жилой недвижимости создавались и рабочие места.

Сергей Собянин 30 июля провел очередную встречу с избирателями в качестве кандидата в мэры. Он встретился с коллективом технопарка "Строительный".

"Хотел сказать вам спасибо за Москву. Компания очень хорошая, качественная, участвует в городских программах. Вообще строительная отрасль Москвы одна из самых крупнейших. Каждый год сдаем около 9 млн кв. м, не только жилье, но и детские сады, школы, спортивные объекты, коммерческие объекты, офисы, многофункциональные центры и технопарки, как тот, в котором мы находимся с вами", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Мэр добавил, что Москва всегда поддерживала и будет поддерживать новое современное инновационное производство, которое должно украшать столицу.