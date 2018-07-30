Семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт

Владимир Путин подписал закон, который частично или полностью освобождает от уплаты взносов за капремонт ряд категорий граждан, в частности пенсионеров и инвалидов.

Владимир Путин подписал закон, который позволяет региональным властям расширить список льготников, имеющих право на компенсацию взносов на капремонт. Об этом пишет "Русская планета".

Регионы смогут компенсировать 50% расходов одиноким пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и 100% одиноким 80-летним гражданам. Также могут быть освобождены от взносов семьи, состоящие из пенсионеров и инвалидов I и II групп. Если члены семьи достигли 70-летнего возраста, им может быть предоставлена компенсация половины расходов на взносы за капремонт. Для 80-летних – компенсация полной стоимости.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Расходы регионов будут компенсироваться за счет федерального бюджета.