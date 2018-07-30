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Угонщиков обяжут возмещать ущерб за кражу и порчу транспорта

13:00
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому автоугонщики будут обязаны возмещать ущерб в случае последующей кражи и порчи транспортных средств. В то же время, норма не освобождает от ответственности лицо, непосредственно причинившего вред.

Угонщиков обязали возмещать ущерб от кражи и порчи транспортных средств. Как сообщил портал "МИР24", соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ вносит изменения в статью 1080 Гражданского кодекса России.

"Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред", - говорится в тексте закона.

Внесенные изменения не снимают ответственности от возмещения ущерба с лица, непосредственно нанесшего вред транспортному средству.

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