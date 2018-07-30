Россия создаст сверхтяжелый самолет на замену "Руслану"

Работы по созданию сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан" внесены в Госпрограмму вооружения до 2027 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, торопиться с этим нет необходимости, поскольку имеющиеся самолеты после модернизации смогут летать до 2050 года.

Россия до 2027 года начнет разработку нового сверхтяжелого самолета, который заменит Ан-124 "Руслан". Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, пишет "Газета.ru". По его словам, скорой замены самолета не требуется. Имеющиеся "Русланы" при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и замены украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 могут эксплуатироваться до 2050 года. Ан-124 "Руслан" — тяжелый дальний транспортный самолет. Создан в 1980-х в СССР.