ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия создаст сверхтяжелый самолет на замену "Руслану"

13:20
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Работы по созданию сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан" внесены в Госпрограмму вооружения до 2027 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, торопиться с этим нет необходимости, поскольку имеющиеся самолеты после модернизации смогут летать до 2050 года.

Россия до 2027 года начнет разработку нового сверхтяжелого самолета, который заменит Ан-124 "Руслан". Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, пишет "Газета.ru".

По его словам, скорой замены самолета не требуется. Имеющиеся "Русланы" при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и замены украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 могут эксплуатироваться до 2050 года.

Ан-124 "Руслан" — тяжелый дальний транспортный самолет. Создан в 1980-х в СССР.

Читайте также:
Главное сегодня
Военно-транспортный самолёт Ан-124
Военно-транспортный самолёт Ан-124
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100