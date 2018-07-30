В московском метро запустили тематический поезд в честь ЦСКА

Новый тематический поезд "ЦСКА", посвященный 95-летию спортивного клуба, в понедельник вышел на Замоскворецкую линию Московского метро.

Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пассажиры поезда смогут изучить историю ЦСКА, посмотреть фотографии, вспомнить былые и нынешние достижения. За время курирования состав перевезёт почти 1,5 миллиона человек.

С запуском поезда и в кассах метрополитена будут продавать тематические билеты "Единый", также посвящённые 95-летию ЦСКА. Сегодня одним из первых в новом поезде проехал кандидат на пост мэра Москвы от партии ЛДПР Михаил Дегтярёв.