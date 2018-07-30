Офицеры массово увольняются из армии Украины

За первые шесть месяцев 2018 года ряды украинской армии покинули не менее 11 тысяч офицеров и контрактников. Около 36% опрошенных экс-военнослужащих отметили, что основной причиной для ухода из ВСУ стал низкий уровень оплаты труда.

Не менее 11 тысяч офицеров и контрактников ушли из армии Украины за первые шесть месяцев 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Ukrmilitary.

Более трети (около 36%) опрошенных бывших военнослужащих отметили, что основной причиной для ухода из вооруженных сил стал низкий уровень оплаты труда.

Материальное положение контрактников стало хуже из-за повышения социальных стандартов в стране. В начале 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло семь тысяч гривен (около 300 долларов). Это равнялось пяти минимальным размерам зарплаты и в 1,6 раза превышало средний оклад по стране.

С 1 января 2017 года соотношения изменились до показателей 2,2 и 0,89 раза.

В настоящее время военнослужащий ВСУ в среднем получает 8,7 тысячи гривен. Денежное довольствие в первый год контракта составляет 7,5 тысячи.

Согласно прогнозам, до конца 2018 года украинскую армию могут покинуть еще 18 тысяч человек.