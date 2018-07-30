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Лавров не видит условий для новой встречи "нормандской четверки"

13:56
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условий для проведения новой встречи лидеров "нормандской четверки" в настоящее время нет.

Условий для проведения новой встречи глав государств "нормандской четверки" пока нет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

По его словам, причин для такой встречи не будет, пока не будет выполнена договоренность о разведении вооружений в трех населенных пунктах Донбасса. 

"Пока такая сугубо конкретная договоренность первых лиц государств "нормандской четверки" о трех конкретных населенных пунктах не будет выполнена, проводить очередной саммит будет не очень хорошо для репутации нормандского формата", - передает слова Лаврова ТАСС.

Министр отметил, что идея проведения встречи на высшем уровне высказывалась Францией и Германией во время визита главы российского МИД в Берлин и Париж на минувшей неделе. 

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