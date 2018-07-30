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Суд Греции удовлетворил запрос России об экстрадиции Винника

14:13
  • понедельник
  • 30 июля 2018

В Греции Салоникский суд удовлетворил второй запрос прокуратуры России об экстрадиции россиянина Александра Винника. Конечное решение о том, кому выдадут Винника, примет Минюст Греции. Также в ходе заседания было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

Салоникский суд в Греции удовлетворил второй запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции россиянина Александра Винника на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его греческого адвоката Илиаса Спирлиадиса.

По словам адвоката Тимофея Мусатова, в ходе заседания было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, передает РИА Новости.

"Ходатайство пока не было удовлетворено. Судья не сказала ни да, ни нет. Она сказала, примет решение при выдаче текста решения об экстрадиции",- сказал Мусатов.

Однако конечное решение о том, кому выдадут Винника, примет Минюст Греции, информирует "Интерфакс".

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по требованию американских властей. В Сан-Франциско присяжные предъявили гражданину России обвинения в отмывании денежных средств, а также махинациях с криптовалютой. Запрос на выдачу Винника направила Генпрокуратура России. Останкинский суд Москвы заочно арестовал его по делу о мошенничестве.

Тем не менее, изначально суд в Греции принял решение выдать Винника Франции. После этого в МИД России заявили, что Афины приняли решение о передаче россиянина французской стороне под давлением извне. Позднее Генпрокуратура России направила второй запрос на его экстрадицию.

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