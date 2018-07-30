В Европейском университете в Петербурге пройдет проверка Рособрнадзора

Европейский университет в Санкт-Петербурге в четвертый раз пытается восстановить образовательную лицензию, ранее отозванную Рособрнадзором. Выездная проверка ведомства пройдет в период с 31 июля по 1 августа.

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили о готовящейся в период с 31 июля по 1 августа выездной проверке в негосударственном Европейском университете в Санкт-Петербурге. Об этом пишет "Интерфакс".

Процедура связана с поступившим в Рособрандзор 4 июля заявлением о получении новой лицензии на осуществление образовательной деятельности. Европейский университет пытается восстановить образовательную лицензию уже в четвертый раз.

Вуз был лишен соответствующей лицензии по иску Рособрнадзора в 2017 году. Позднее итоги проверки были оставлены в силе Девятым апелляционным арбитражным судом, дальнейшее разбирательство было прекращено ректоратом.

В июне 2018 года Рособрнадзор отказал в госаккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук, также известной как "Шанинка". Аккредитационная комиссия нашла в высшем учебном заведении несколько нарушений государственных образовательных стандартов.