ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Европейском университете в Петербурге пройдет проверка Рособрнадзора

14:36
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Европейский университет в Санкт-Петербурге в четвертый раз пытается восстановить образовательную лицензию, ранее отозванную Рособрнадзором. Выездная проверка ведомства пройдет в период с 31 июля по 1 августа.

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили о готовящейся в период с 31 июля по 1 августа выездной проверке в негосударственном Европейском университете в Санкт-Петербурге. Об этом пишет "Интерфакс".

Процедура связана с поступившим в Рособрандзор 4 июля заявлением о получении новой лицензии на осуществление образовательной деятельности. Европейский университет пытается восстановить образовательную лицензию уже в четвертый раз.

Вуз был лишен соответствующей лицензии по иску Рособрнадзора в 2017 году. Позднее итоги проверки были оставлены в силе Девятым апелляционным арбитражным судом, дальнейшее разбирательство было прекращено ректоратом. 

В июне 2018 года Рособрнадзор отказал в госаккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук, также известной как "Шанинка". Аккредитационная комиссия нашла в высшем учебном заведении несколько нарушений государственных образовательных стандартов.

Читайте также:
Главное сегодня
Рособрнадзор
Рособрнадзор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100