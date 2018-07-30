Янукович подал иск к генеральному прокурору Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск к генеральному прокурору страны Юрию Луценко. Речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск начнут рассматривать 13 сентября в Печерском суде в Киеве.

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к действующему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. Об этом сообщает "Интерфакс".

Иск начнут рассматривать 13 сентября в Печерском суде в Киеве. Истцом будет сам Янукович, ответчиками выступят Луценко и Генеральная прокуратура страны.

В отношении самого Януковича на Украине расследуется дело о государственной измене. Прокуратура намерена потребовать для бывшего главы государства пожизненного срока. Свою вину Янукович отрицает.

Ранее один из ключевых свидетелей по делу бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что суд над Виктором Януковичем нельзя считать справедливым.