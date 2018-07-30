В Минобороны создано главное военно-политическое управление

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Министерстве обороны главного военно-политического управления. Его начальником назначен экс-командующий ЗВО Андрей Картаполов.

В Министерстве обороны создано главное военно-политическое управление. Кроме того, экс-командующий ЗВО Андрей Картаполов назначен замминистра обороны России - начальником этого управления. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны России - начальником Главного военно-политического управления ВС России, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

Он вступает в силу с момента подписания.

Картаполов родился в Германской Демократической Республике в 1963 году. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России.

Он проходил службу в Группе советских войск в Германии, Западной группе войск и Дальневосточном военном округе на должностях от командира взвода до командира дивизии.

С 2008 по 2009 годы Картаполов был начальником штаба - первым заместителем командующего армией в Московском военном округе.

В ноябре 2015-го Путин назначил его командующим войсками Западного военного округа.