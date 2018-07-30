ФЦП по развитию Крыма предложили продлить до 2022 года

Минэкономразвития предлагает продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма до 2022 года и увеличить ее финансирование. Ранее стало известно, что инвестиции в Крым в 2017 году выросли на 92% - это 36,4 миллиарда рублей.

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал о предложении ведомства продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма до 2022 года. Его слова приводит ТАСС.

"Программа задумывалась на пять лет [до 2020 года], но уже есть определенный объем накопленных поручений по новым объектам", - отметил Орешкин, добавив, что финансирование программы также предлагается увеличить.

Ранее стало известно, что инвестиции в Крым в 2017 году выросли на 92 процента - это 36,4 миллиарда рублей. Там действует свободная экономическая зона, предполагающая льготы по страховым взносам на работников, а также возможность инвестировать во все отрасли и беспошлинно ввозить на территорию полуострова необходимые для бизнеса комплектующие.