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ФЦП по развитию Крыма предложили продлить до 2022 года

15:00
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Минэкономразвития предлагает продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма до 2022 года и увеличить ее финансирование. Ранее стало известно, что инвестиции в Крым в 2017 году выросли на 92% - это 36,4 миллиарда рублей.

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал о предложении ведомства продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма до 2022 года. Его слова приводит ТАСС.

"Программа задумывалась на пять лет [до 2020 года], но уже есть определенный объем накопленных поручений по новым объектам", - отметил Орешкин, добавив, что финансирование программы также предлагается увеличить.

Ранее стало известно, что инвестиции в Крым в 2017 году выросли на 92 процента - это 36,4 миллиарда рублей. Там действует свободная экономическая зона, предполагающая льготы по страховым взносам на работников, а также возможность инвестировать во все отрасли и беспошлинно ввозить на территорию полуострова необходимые для бизнеса комплектующие.

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