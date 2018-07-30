МЧС предлагает штрафовать за неисправные системы противопожарной защиты

МЧС разработало законопроект, предполагающий штрафы за неисправные системы противопожарной защиты. Речь идет о системе автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещении. Должностным лицам грозит до 25 тысяч рублей штрафа, юридическим - до 400 тысяч.

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликовали разработанный Министерством чрезвычайных ситуаций законопроект, по которому предлагается ввести штрафы за неисправные системы противопожарной защиты. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет, в частности, о системе автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещении. Для граждан предлагается установить штрафы от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее в МЧС сообщили о завершении массовой проверки торгово-развлекательных центров, которая началась по всей России после пожара в кемеровской "Зимней вишне". О результатах в ближайшее время доложат правительству.