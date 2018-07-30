Россия выиграла в ВТО спор с Украиной о вагонах

Украина проиграла спор по иску против России в ВТО. Речь идет о разбирательстве по ограничениям на импорт украинских железнодорожных вагонов.

Всемирная торговая организация, рассмотрев поданный Украиной иск против России, приняла решение в пользу России, передает РИА Новости со ссылкой на ​представителя Минэкономразвития России.

Речь идет о разбирательстве в ВТО по ограничениям на импорт украинских железнодорожных вагонов. Иск инициировала украинская сторона осенью 2015 года. Киев жаловался на то, что Россия с 2013 года необоснованно ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава и стрелочных переводов.

По данным украинской стороны, ситуация затронула Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов, "Азовзагальмаш" и Харьковский машиностроительный завод. Позиция российской стороны заключается в том, что Россия действует в полном соответствии с правилами ВТО.