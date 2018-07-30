Адвокат попросила защиты для избитого в ярославской колонии заключенного

Адвокат заключенного ярославской колонии Евгения Макарова, избитого сотрудниками ФСИН, попросила Следственный комитет предоставить ему государственную защиту.

Для заключенного ярославской колонии Евгения Макарова, избитого сотрудниками ФСИН, попросили госзащиту. С соответствующим заявлением в Следственный комитет обратилась его адвокат Ирина Бирюкова.

"Сегодня отправила в Следственный комитет России заявление об обеспечении государственной защиты Евгению Макарову", - передает ее сообщение "Интерфакс".

Юрист напомнила, что ее подзащитный опасается, что его могут убить, представив это как самоубийство. По ее словам, Макаров находится в одиночной камере, не выходит из нее, и находится под видеонаблюдением.

"Просит не вывозить за пределы камеры без моего личного присутствия", - отметила Бирюкова.

Ранее СМИ опубликовали десятиминутную видеозапись, на которой было запечатлено жестокое избиение заключенного сотрудниками ярославской колонии №1. Мужчину зовут Евгений Макаров. Инцидент произошел 29 июня 2017 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Арестованы семь сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.