ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минпросвещения рассказали об уменьшении дефицита учителей в школах

15:28
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Дефицит учительских кадров в России не превышает 1%, что говорит о позитивной динамике. Об этом сообщила министр просвещения страны Ольга Васильева. Она добавила, что на педагогические программы поступает все больше молодежи.

Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала ранее распространенную Общероссийским народным фронтом информацию о том, что в России наблюдается недостаток учителей. Ее слова приводит ТАСС.

"Если говорить о фактической статистике, то в последние годы наблюдается позитивная динамика. Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских и в сельских школах", - сказала министр, добавив, что одной из наиболее доступных вакансий остается сельский учитель английского языка.

Вместе с тем Васильева отметила повышение привлекательности педагогических программ среди молодежи - на них поступают как набравшие 100 баллов на ЕГЭ, так и победители олимпиад.

Ранее стало известно, что власти Москвы готовят пилотный проект, по которому в новом учебном году в столичных школах появятся системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц. Они призваны заменить обычные турникеты, предоставив большее количество сервисов и значительно повысив безопасность.

6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству просвещения совместно с Министерством финансов и органами исполнительной власти субъектов создать и поддерживать детское телевидение в общеобразовательных организациях.

Читайте также:
Главное сегодня
Учителя проходят новый курс по "электронной школе"
Учителя проходят новый курс по "электронной школе"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100