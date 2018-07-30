В Минпросвещения рассказали об уменьшении дефицита учителей в школах

Дефицит учительских кадров в России не превышает 1%, что говорит о позитивной динамике. Об этом сообщила министр просвещения страны Ольга Васильева. Она добавила, что на педагогические программы поступает все больше молодежи.

Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала ранее распространенную Общероссийским народным фронтом информацию о том, что в России наблюдается недостаток учителей. Ее слова приводит ТАСС.

"Если говорить о фактической статистике, то в последние годы наблюдается позитивная динамика. Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских и в сельских школах", - сказала министр, добавив, что одной из наиболее доступных вакансий остается сельский учитель английского языка.

Вместе с тем Васильева отметила повышение привлекательности педагогических программ среди молодежи - на них поступают как набравшие 100 баллов на ЕГЭ, так и победители олимпиад.

Ранее стало известно, что власти Москвы готовят пилотный проект, по которому в новом учебном году в столичных школах появятся системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц. Они призваны заменить обычные турникеты, предоставив большее количество сервисов и значительно повысив безопасность.

6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству просвещения совместно с Министерством финансов и органами исполнительной власти субъектов создать и поддерживать детское телевидение в общеобразовательных организациях.