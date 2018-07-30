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Германия выдала России ключевого фигуранта "кокаинового дела"

15:30
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Предприниматель Андрей Ковальчук экстрадирован из Германии в Россию. Именно его назвали организатором контрабанды кокаина из Аргентины. Сейчас бизнесмен находится в спецблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Германия экстрадировала в Россию бизнесмена Андрея Ковальчука, которого Москва считает организатором контрабанды кокаина из Аргентины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.

По его словам, Ковальчук был доставлен в Москву самолетом 27 июля. В понедельник ему было очно предъявлено обвинение.

Сейчас предприниматель находится в спецблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

По словам Жеребенкова, от дачи показаний российским следователям его подзащитный отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

"Он уставший, позицию защиты мы пока не выработали, будем позднее этим заниматься", - отметил Жеребенков.

В апреле Генеральная прокуратура России направила ФРГ запрос о выдаче Андрея Ковальчука. По данным ФСБ, именно он является организатором поставок кокаина из Аргентины на европейский рынок.

Груз был обнаружен готовым к отправке в 2016 году в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола. В марте 2018-го Ковальчука задержала полиция Германии.

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