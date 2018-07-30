Россияне оценили выступление национальной сборной на ЧМ-2018

Большинство россиян высоко оценили выступление национальной команды на ЧМ-2018. 40% респондентов заявили, что попадание в 1/4 - это максимальный результат для нынешнего состояния сборной, а 36% отметили, что команда превзошла самые смелые ожидания. Поражение от Хорватии назвали случайным 66% граждан.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян об их отношении к итогам выступления национальной команды на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Результаты исследования публикует ТАСС.

40 процентов респондентов заявили, что попадание в четвертьфинал - это максимальный результат для нынешнего состояния команды. При этом 36 процентов отметили, что сборная превзошла самые смелые ожидания. О том, что национальная команда сыграла слабее своих возможностей, заявили только 3 процента опрошенных.

За играми сборной России следил 71 процент граждан, 32 процента смотрели все ее пять матчей. Ни одной игры не видели 18 процентов респондентов. Случайный поражение в 1/4 от Хорватии считают 66 процентов россиян.

Опрос проводился среди 1600 граждан с 12 по 16 июля 2018 года.

Ранее Российский футбольный союз подписал новый контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по системе "2+2 года". Он будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу Чемпионата Европы-2020.

28 июля президент России Владимир Путин принял в Кремле российскую сборную по футболу. Футболистам были вручены почетные грамоты, при этом вратарю Игорю Акинфееву и защитнику Сергею Игнашевичу дали ордена Почета, а Черчесову - орден Александра Невского. До этого футболисты сборной получили звания заслуженных мастеров спорта, а тренеры - заслуженных тренеров России.