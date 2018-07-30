ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актер Сергей Шеховцов скончался на 57-м году жизни

16:14
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Умер актер Сергей Шеховцов. Ему было 56 лет. Как рассказали в театре "Современник", с которым сотрудничал Шеховцов, он умер от остановки сердца.

Актер Сергей Шеховцов скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщил театр "Современник" в фейсбуке. Там рассказали, что актер умер от остановки сердца.

"Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Невыносимо сознавать, что его больше нет - прекрасного, молодого, теплого, жизнерадостного и очень талантливого человека", - говорится в сообщении.

Шеховцов начал свой творческий путь в "Современнике-2", затем сотрудничал с "Современником".

Родился актер 5 сентября 1961 года в Краснодарском крае. Окончил театральную студию МХАТ. Снимался в популярных фильмах и телесериалах.

Главное сегодня
Сергей Шеховцов в кадре из фильма "Департамент"
Сергей Шеховцов в кадре из фильма "Департамент"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100