Умер актер Сергей Шеховцов. Ему было 56 лет. Как рассказали в театре "Современник", с которым сотрудничал Шеховцов, он умер от остановки сердца.

Актер Сергей Шеховцов скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщил театр "Современник" в фейсбуке. Там рассказали, что актер умер от остановки сердца.

"Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Невыносимо сознавать, что его больше нет - прекрасного, молодого, теплого, жизнерадостного и очень талантливого человека", - говорится в сообщении.

Шеховцов начал свой творческий путь в "Современнике-2", затем сотрудничал с "Современником".

Родился актер 5 сентября 1961 года в Краснодарском крае. Окончил театральную студию МХАТ. Снимался в популярных фильмах и телесериалах.