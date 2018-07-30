Под Калининградом сгорел приют для бездомных животных

В результате пожара в приюте для бездомных животных "Ковчег" под Калининградом погибли тяжелобольные коты и собаки. Хозяйка приюта называет причиной случившегося поджог, официального заявления МЧС пока нет.

Под Калининградом в ночь на 30 июля сгорел приют для бездомных животных "Ковчег". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова хозяйки приюта Аллы Вагнер.

"Погибли тяжелобольные собаки и коты, из которых три собаки задохнулись, четыре сгорели", - сказала Вагнер, добавив, что сама она считает основной версией причины произошедшего поджог. Дом, по ее словам, электрифицирован не был.

На передержке в приюте находились около 50 собак. В Министерстве чрезвычайных ситуаций о причинах возгорания пока не сообщают. Приют находится на территории частного дома на улице Лесной в поселке Полевой.