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Пилотная зона 5G-интернета заработает в Москве в 2019 году

16:33
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Пилотная зона с сетью мобильной передачи нового поколения 5G заработает в столице в 2019 году. Об этом сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько на презентации инновационных решений в сфере телемедицины.

В Москве в 2019 году заработает пилотная зона с 5G-интернетом, передает TVC.RU. Об этом стало известно на презентации инновационных решений в сфере телемедицины в Морозовской детской городской клинической больнице, где развернута тестовая зона сети 5G.

Выступая на мероприятии, замруководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько отметил, что в ближайшее время этот стандарт связи станет основой для развития городских проектов во всех сферах общественной жизни - от образования до транспорта и ЖКХ. Здравоохранение, по его словам, занимает в этом списке особое место.

"Сегодня мы демонстрируем комплексы в рамках телемедицины, это роботизированные вещи, которые управляются по беспроводным сетям. Сейчас вокруг нас работает сеть 5G, это реально работающая инфраструктура беспроводная, которая объединяет оператора и роботизированные комплексы", - представил проект Горбатько.

В свою очередь, операционный директор столичного филиала ПАО "Мегафон" Антон Пирогов отметил возможность сети нового поколения передавать большие объемы информации в короткие сроки. "Например, на передачу порядка 40 гигабайт потребуется около одной минуты", - сообщил он.

В рамках мероприятия на территории Морозовской больницы представлено два проекта по телемедицине: дистанционная ультразвуковая диагностика и платформа генетического секвенирования.

В рамках соглашения, подписанного между правительством Москвы и "Мегафоном" в Москве в 2019 году будет запущена постоянно действующая пилотная зона 5G. Коммерческие сети 5G будут развернуты в Москве в 2020 году.

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