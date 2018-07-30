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В России ввели обязательную маркировку табачных изделий

16:23
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке табачных изделий. Эта мера позволит контролировать легальность происхождения продукции и отслеживать ее оборот от производителя до конечного потребителя. Госдума приняла законопроект 11 июля, Совфед одобрил его 24 июля.

Закон о введении обязательной маркировки табачных изделий подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Отныне каждая пачка и упаковка табачных изделий должны быть маркированы средствами идентификации. Это позволит контролировать легальность происхождения продукции и отслеживать ее оборот от производителя до конечного потребителя.

Государственная дума приняла законопроект 11 июля, Совет Федерации одобрил его 24 июля.

Ранее Министерство здравоохранения предложило ввести экологический налог на табачную продукцию. В ведомстве подчеркнули, что продукты потребления табака, а также выделяемые компоненты табачного дыма представляют опасность для человека и окружающей среды. 

21 июня стало известно, что Министерство экономического развития считает необходимым введение государственного регулирования альтернативных систем курения - таких как электронные сигареты и вейпы. В настоящее время ведется дискуссия о конкретных подходах к этому решению.

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