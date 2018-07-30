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Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище

16:30
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Он умер в ночь на субботу от сердечного приступа. Войновичу было 85 лет.

В Центральном доме литераторов простились с Владимиром Войновичем. Знаменитый писатель, поэт и драматург ушёл из жизни в ночь на субботу, ему было 85 лет, передает TVC.RU.

Владимир ВойнОвич сменил несколько профессий: работал столяром и автомехаником, в армии увлёкся поэзией. Широкую известность получил в шестидесятые годы после текста к песне "Четырнадцать минут до старта". Она стала неофициальным гимном советских космонавтов.

Войнович написал знаменитую "Трилогию о солдате Иване Чонкине", сатирическую антиутопию "Москва 2042" и резонансное произведение "Портрет на фоне МИФА". Многие романы и повести ставили на сцене и экранизировали.

Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище. В последний путь писателя проводили многие известные деятели культуры.

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